"Последняя неделя зимы — самая ответственная": Резников описал вероятные сценарии агрессии РФ

Среди прочего, власти рассматривали сценарий, что Россия попытается буквально оцепить войсками Украину: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и в оккупированном Крыму.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о возможных сценариях российской агрессии.

Об этом глава Минобороны рассказал на брифинге.

Резников считает, что эта последняя неделя зимы будет очень ответственной для Украины. Министр заверил, что власти не умаляют российскую угрозу.

"Ее уровень высок, но мы проводим прогнозирование всех сценариев, выбирая тактику поведения", — сказал министр обороны.

Среди прочего, власти рассматривали сценарий, что Россия попытается буквально оцепить войсками Украину: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и в оккупированном Крыму. Также увеличит военную активность в непризнанном Приднестровье и устроит обострение на востоке Украины.

По его словам, обострение на фронте может сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированием гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий — расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались от вступления в ЕС и НАТО, и наконец потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", — сообщил Резников.

Сколько войск собрала РФ у границ Украины

Алексей Резников сообщил, что сегодня подразделения РФ насчитывают 127 тыс. бойцов сухопутных войск, а с морской и авиационной компонентами — 147 тысяч.

"Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества (военных. — Ред.). Поскольку те части, которые сейчас в движении, могут быть возвращены в предыдущие места или переброшены на другой участок", — сообщил он.

По словам Резникова, Минобороны прогнозировало, что РФ не будет выводить войска из Беларуси после учений.

"Их везли с самого Дальнего Востока несколько недель не для того, чтобы потренировать 10 дней и вернуть назад", — отметил министр.

Также "не стали сюрпризом" для Резникова и военные учения контролируемых Россией сепаратистов в непризнанном Приднестровье.

Ранее Алексей Резников рассказал, что российские войска активно маневрируют у украинских границ. Двигаются корабли в Черном и Азовском море.

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