Последняя суббота лета будет теплой: прогноз погоды в Украине на 28 августа

Последняя суббота лета будет теплой: прогноз погоды в Украине на 28 августа

На юге днем воздух прогреется до 31°.

В последнюю субботу лета, 28 августа, в Украине будет непостоянно облачная и довольно теплая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидается небольшой дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, восточной и северо-восточной частях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 26-31°, в западных и северных областях 20-25°.

В Киеве 28 августа ночью ожидается кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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