Последняя ТЭС в Донецкой области под контролем Украины прекратила свою работу — сотрудники сняли историческое видео
Славянская ТЭС прекратила работу из-за угрозы для сотрудников. Охлаждающий пруд продолжает хозяйственную деятельность, а часть персонала работает дальше.
Славянская теплоэлектростанция в городе Николаевка близ Славянска Донецкой области приостановила работу из-за ухудшения ситуации безопасности.
Об этом сообщает телеграм-канал Миколаївка Online.
Момент остановки ТЭС зафиксирован на видео.
Это была последняя действующая ТЭС в Донецкой области, которая работала под контролем Украины.
Блок станции был остановлен для безопасности сотрудников из-за обострения ситуации в Николаевке.
«Сильные энергетики Славянки: грамотные и профессиональные. Часть персонала продолжит работу на станции, обеспечивая транзит электроэнергии и подачу питьевой воды городу. Пруд охлаждающего водохранилища также продолжит хозяйственную деятельность: №1 и №2 арендует частное предприятие "Донбассрыбпром"», — говорится в сообщении руководства ТЭС.
По словам сотрудников, решение об остановке блока принималось в строгом соответствии с распоряжением руководства ПАО «Донбассэнерго» от 30 марта 2026 для сохранения жизни и здоровья работников.
История Славянской ТЭС
Славянская ТЭС имеет долгую историю и начинается с 1951 года. Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) до 1993 года называлась Славянская ГРЭС им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это конденсационная электростанция в городе Николаевка Донецкой области.
Остановка работы ТЭС стала знаковым этапом для энергетической системы региона и истории станции.
«Грустный момент, но это уже вошло в историю Славянского Донбассэнерго… Всем желаю моральной выдержки в этот переходный период и найти себя дальше в жизни», — говорится в заявлении руководства ТЭС.
Напомним, как отмечали военные эксперты, российская армия на данный момент не способна совершить быстрое наземное наступление на украинский «пояс крепостей» (агломерация Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка). Организация таких действий с севера или востока возможна не раньше чем через несколько месяцев.