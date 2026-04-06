Последняя ТЭС в Донецкой области под контролем Украины прекратила свою работу — сотрудники сняли историческое видео

Остановка блока Славянской ТЭС в Николаевке из-за ухудшения безопасности / © Википедия

Реклама

Славянская теплоэлектростанция в городе Николаевка близ Славянска Донецкой области приостановила работу из-за ухудшения ситуации безопасности.

Об этом сообщает телеграм-канал Миколаївка Online.

Момент остановки ТЭС зафиксирован на видео.

Реклама

Дата публикации 19:30, 06.04.26

Это была последняя действующая ТЭС в Донецкой области, которая работала под контролем Украины.

Блок станции был остановлен для безопасности сотрудников из-за обострения ситуации в Николаевке.

«Сильные энергетики Славянки: грамотные и профессиональные. Часть персонала продолжит работу на станции, обеспечивая транзит электроэнергии и подачу питьевой воды городу. Пруд охлаждающего водохранилища также продолжит хозяйственную деятельность: №1 и №2 арендует частное предприятие "Донбассрыбпром"», — говорится в сообщении руководства ТЭС.

По словам сотрудников, решение об остановке блока принималось в строгом соответствии с распоряжением руководства ПАО «Донбассэнерго» от 30 марта 2026 для сохранения жизни и здоровья работников.

Реклама

История Славянской ТЭС

Славянская ТЭС имеет долгую историю и начинается с 1951 года. Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) до 1993 года называлась Славянская ГРЭС им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это конденсационная электростанция в городе Николаевка Донецкой области.

Остановка работы ТЭС стала знаковым этапом для энергетической системы региона и истории станции.

«Грустный момент, но это уже вошло в историю Славянского Донбассэнерго… Всем желаю моральной выдержки в этот переходный период и найти себя дальше в жизни», — говорится в заявлении руководства ТЭС.

Напомним, как отмечали военные эксперты, российская армия на данный момент не способна совершить быстрое наземное наступление на украинский «пояс крепостей» (агломерация Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка). Организация таких действий с севера или востока возможна не раньше чем через несколько месяцев.