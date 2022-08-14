"Последовательный вынос вперед ногами": Арестович о переговорах Украины с Россией

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в переговорах с Россией нужно взять израильский опыт.

Для Израиля "мир в обмен на территорию" не улучшил ситуацию, а она стала только хуже.

Такое мнение Алексей Арестович выразил в своем телеграмм-канале.

"Во всей этой истории наиболее показательна даже не попытка уговорить нас на переговоры (читай, прекращение огня) путем ядерного шантажа на ЗАЭС, а выпуск кракена — Киссенджера с его предложением "...вступление в НАТО в обмен на территории". Напомню, что Израиль эту историю "мир в обмен на территории" проходил дважды и дважды стало только хуже.

И напомню также – что российская армия уже находится за пределом стратегического слома: мобилизация провалена, отказников море, нового большого наступления организовать не в состоянии, ракетные обстрелы – кот наплакал, в Крыму принимают, в Херсоне глотают", — говорит Арестович.

Он добавил, что сейчас в Украине ситуация несколько улучшилась, о чем свидетельствует возвращение Макдональдса, удар по Сакам, прорыв Гиркина и надрыв Киссенджера.

"Нет, ребята. Не будет ни одного обмена территорий. Ни на что – даже на НАТО. Даже не пытайтесь. Будет последовательное и сосредоточенное вынесение российской армии с нашей территории. Вперед ногами", – написал Арестович.

Напомним, 30 российских снарядов прилетели по Марганцу и 20 "прилетов" по Никополю на Днепропетровщине.

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