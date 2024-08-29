Последствия атак хуже, чем ожидалось: будут ли украинцы со светом в сентябре

Возобновление поврежденных электросетей будет продолжаться дольше, чем ожидалось, однако критических ситуаций в энергосистеме в ближайшее время не предвидится.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 каналу.

По его словам, после двух масштабных обстрелов Украины, где целью россиян в основном были объекты энергетической инфраструктуры, энергетики приступили к стабилизации ситуации.

"Ситуация, которая сложилась сейчас, является серьезной. Последствия оказались больше, чем изначально прогнозировалось, поэтому не одни-две сутки возобновляют электроснабжение. Восстановительные работы будут продолжаться в течение всей недели", — отметил Геннадий Рябцев.

В частности, россияне нанесли удары по системам передачи и распределения, как в 2022 – 2023 годах. Показательно, что оккупанты били крылатыми авиационными ракетами, ведь та защита, которая была установлена на большинстве объектов, хоть и смогла уменьшить последствия атак, но не смогла полностью их нейтрализовать.

"У нас проблемы с передачей электрической энергии и ее распределением с запада на восток и с севера на юг. Наибольшие проблемы возникли в Днепре и области, столичном регионе, а также в Одессе и области. Сейчас главной задачей для энергетиков — использовать накопленные резервы, чтобы как можно быстрее возобновить передачу и распределение", – объяснил эксперт по энергетике.

В настоящее время более или менее достаточно межсезонья, чтобы обеспечить всех потребителей электрической энергией. Впрочем, главная проблема как раз в восстановлении систем передачи и распределения электроэнергии. На это уходит больше времени, чем ожидалось.

"После недели ситуация улучшится. Я продолжаю утверждать, что в сентябре и, возможно, в течение всего октября продолжительность отключений будет минимальной и не будет превышать двух очередей одновременно в пиковые часы", – подытожил Рябцев.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что зимой энергетику Украины ждет много испытаний, без отключений света не пройдет. Однако блекаутов и гуманитарной катастрофы не будет.

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