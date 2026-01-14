Последствия атак РФ: где и когда не будет света 15 января

Отключение света

В четверг, 15 января, во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!» — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за ночных атак РФ ситуация с электроэнергией в Киеве остается непрогнозируемой и сложной. Аварийные бригады работают круглосуточно, пытаясь стабилизировать сеть, несмотря на морозы, но вражеские обстрелы делают невозможным предоставление каких-либо конкретных прогнозов по возвращению к плановым графикам.