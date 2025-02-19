Последствия атаки БпЛА на Одессу и новые скандальные заявления Трампа: главные новости ночи 19 февраля 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 февраля 2025 года:

В Киеве ночью раздались взрывы: работают силы ПВО Читать далее –>

Вражеские БпЛА ночью атаковали Украину Читать далее –>

"У вас было три года": Трамп об отсутствии Украины на переговорах в Саудовской Аравии Читать далее –>

Враг накопил много сил и постоянно атакует: военный о ситуации на Лиманском направлении Читать далее –>

Более 500 домов без света: глава Одессы о последствиях атаки враждебных БПЛА Читать далее –>

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