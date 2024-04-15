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Последствия атаки на Днепр и реакция после нападения на Израиль: главные новости ночи 15 апреля 2024 года

Последствия атаки на Днепр и реакция после нападения на Израиль: главные новости ночи 15 апреля 2024 года

Враг нанес удар по Днепру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Байден не верит, что нападение Ирана на Израиль перерастет в более широкую войну — Кирби Читать далее –>
  • Ближний Восток на границе: генсек ООН призвал к разрядке ситуации после удара Ирана по Израилю Читать далее –>
  • Постпред Израиля в ООН сравнил современный исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом Читать далее –>
  • 12 раненых и более 30 поврежденных частных домов: последствия падения обломков ракеты в Днепре Читать далее –>
  • "Окна вылетели вместе с рамами": очевидцы рассказали подробности атаки на Днепр Читать дальше –>

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