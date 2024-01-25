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Последствия атаки на Одессу и Харьковщину и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 25 января 2024 года

Последствия атаки на Одессу и Харьковщину и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 25 января 2024 года

Одесса пережила сложную ночь / Фото: t.me/mvs_ukraine

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове объявили день траура из-за самого масштабного количества жертв обстрелов в городе Читать далее –>
  • Россию атаковали беспилотники: загорелась нефтебаза, объявлен план "Ковёр" Читать далее –>
  • Оккупанты ударили по Харьковщине: есть раненые Читать далее –>
  • В Одессе в результате удара беспилотниками изуродована жилая многоэтажка, выгорели складские помещения Читать дальше –>
  • В Херсоне прогремели взрывы Читать далее –>

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