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Последствия атаки по Полтаве: повреждено здание железнодорожного вокзала и вагоны
Российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате атаки пострадала и Полтава — под обстрел попали объекты железнодорожной инфраструктуры.
Россия ночью, 29 июня, атаковала Полтаву, повредив железнодорожную инфраструктуру. Пострадали, в частности, вокзал и вагоны.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
«Ночная массированная комбинированная атака врага — еще один удар по мирным городам. Пострадала и железнодорожная инфраструктура.
В Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная: выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания. Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. Все поезда — по графику», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ночью враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по Полтавской области. Большинство средств поражения уничтожили силами противовоздушной обороны, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попаданий. В Полтавском районе в результате падения обломков произошло возгорание здания одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидирован, также зафиксировано повреждение пристройки в жилом доме.
По данным Воздушных сил, Россия нанесла рекордную атаку по Украине, использовав 537 дронов и ракет.