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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Последствия атаки РФ на Одессу: пожары, поврежденная инфраструктура и жилые дома

К счастью, обошлось без жертв российской атаки по Одессе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 22 апреля 2025 года враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.

Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется.

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