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- Украина
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Последствия атаки РФ на Одессу: пожары, поврежденная инфраструктура и жилые дома
К счастью, обошлось без жертв российской атаки по Одессе.
В ночь на 22 апреля 2025 года враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.
Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы.
Информация о пострадавших уточняется.