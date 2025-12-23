- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия атаки РФ по Тернополю: в части города отсутствуют свет и вода
В Тернополе возникли последствия после удара РФ по энергетике.
Из-за ракетной атаки по энергообъектам в Тернополе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Часть города без света и воды.
Как отметил глава Тернопольской ОВА Сергей Надал, для подачи воды и тепла коммунальные службы переключают системы на резервное питание. После этого подача воды и тепла постепенно восстановится.
"Также в связи с аварийным отключением не работают троллейбусы, а вместо них увеличено количество автобусов на маршрутах", — говорится в сообщении.
Энергетики прилагают максимум усилий для возобновления электроснабжения.
«Часть города уже со светом, в течение дня будет восстанавливаться для других. В части городов Украины продолжается воздушная тревога и это тоже влияет на восстановление», — акцентировал Надал.
По его словам, идет восстановление водоснабжения.
«Сначала давление может быть понижено, но постепенно восстановится полностью. Вода постепенно поступит в центральную часть города, потом получат также спальные микрорайоны», — написал чиновник.
Напомним, из-за атаки РФ одна из областей может остаться без света.
В Хмельницкой области существенные повреждения электросетей. Фиксируют масштабные отключения света в регионе. Графики не действуют.
Энергетики работают, чтобы стабилизировать ситуацию. Информацию будут обновлять.