Последствия атаки РФ: защитная арка над ЧАЭС потеряла свои функции, демонтаж старого саркофага остановили

Новую защитную арку над ЧАЭС будут ремонтировать почти два года / © Getty Images

Последствия атаки российского беспилотника на Чернобыльскую АЭС в феврале 2025 года оказались более серьезными, чем считалось. Новый безопасный конфайнмент (защитное сооружение), который должен был надежно изолировать разрушенный реактор в течение 100 лет, потерял свои проектные функции. На восстановление сооружения уйдет почти два года.

Об этом сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ДСП ЧАЭС Сергей Кондратенко в комментарии DW.

130 дыр в обшивке и угроза коррозии

По словам чиновника, в результате удара дрона произошел пожар, который уничтожил гидроизоляцию и повредил мембрану, что обеспечивало герметичность Арки. Ситуацию осложнили необходимые действия спасателей: чтобы потушить огонь, работники ГСЧС были вынуждены прорезать во внешней обшивке 130 отверстий .

Общая площадь этих отверстий составляет около 130 квадратных метров . Из-за них внутрь конфайнмента беспрепятственно попадают осадки – дождь и снег. Это создает прямую угрозу для опорных металлоконструкций, которые могут начать ржаветь.

"Ситуация сейчас стабильная, за исключением того, что атмосферные осадки попадают внутрь", - констатировал Кондратенко.

Потерю проектных функций Арки подтвердила и миссия МАГАТЭ, посетившая станцию в конце ноября.

Что с радиацией и когда завершится ремонт

Несмотря на нарушение герметичности, радиационный фон остается в норме. С 14 февраля и по сей день выбросов в атмосферу сверх допустимых уровней не зафиксировано. Однако Госатомрегулирование запретило любые плановые работы внутри, которые могут поднять радиоактивную пыль, пока Арку не починят.

Первоочередные работы по восстановлению должны завершиться к концу 2026 года . Финансировать ремонт помогает ЕБРР, а оценкой повреждений занимаются французские эксперты, проектировавшие это сооружение.

Демонтаж старого саркофага отложен

Самое главное последствие аварии — остановка планов разборки старого аварийного «Укрытия» (саркофага). Его конструкции нестабильны и нуждаются в демонтаже, который продлится не менее восьми лет.

Но начинать эти работы невозможно без герметичной Арки. Пока внутри не восстановят систему разжижения воздуха и контроль влажности, старый саркофаг трогать нельзя.

Напомним, несколько дней назад в МАГАТЭ заявили, что саркофаг над ЧАЭС потерял основные функции после удара россиян. Опорные конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.