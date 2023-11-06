Последствия атаки в Одессу, Зеленский готовится к выборам весной: главные новости ночи 6 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 ноября 2023 года:
- В результате атаки на Одессу пять человек получили ранения — ОВА Читать далее –>
- США направили на Ближний Восток атомную субмарину Читать далее –>
- Кулеба назвал условие, при котором Украина "закроет глаза" на нежелание Германии передавать ракеты Taurus Читать далее –>
- В результате российской атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей (видео) Читать дальше –>
- Зеленский поручил готовить президентские выборы и назвал дату — нардеп Гончаренко Читать далее –>
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