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Последствия атаки в Одессу, Зеленский готовится к выборам весной: главные новости ночи 6 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1053
Время на прочтение
1 мин
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Последствия атаки в Одессу, Зеленский готовится к выборам весной: главные новости ночи 6 ноября 2023 года

Последствия российского удара по Одессе / Фото: t.me/odeskaODA

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 ноября 2023 года:

  • В результате атаки на Одессу пять человек получили ранения — ОВА Читать далее –>
  • США направили на Ближний Восток атомную субмарину Читать далее –>
  • Кулеба назвал условие, при котором Украина "закроет глаза" на нежелание Германии передавать ракеты Taurus Читать далее –>
  • В результате российской атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей (видео) Читать дальше –>
  • Зеленский поручил готовить президентские выборы и назвал дату — нардеп Гончаренко Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1053
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