Последствия атаки в Одессу, Зеленский готовится к выборам весной: главные новости ночи 6 ноября 2023 года

Главные новости ночи 6 ноября 2023 года:

В результате атаки на Одессу пять человек получили ранения — ОВА Читать далее –>

США направили на Ближний Восток атомную субмарину Читать далее –>

Кулеба назвал условие, при котором Украина "закроет глаза" на нежелание Германии передавать ракеты Taurus Читать далее –>

В результате российской атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей (видео) Читать дальше –>

Зеленский поручил готовить президентские выборы и назвал дату — нардеп Гончаренко Читать далее –>

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