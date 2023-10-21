Последствия атаки ВСУ на аэродром в Луганске: появились эксклюзивные кадры последствий удара

Накануне ВСУ ударили ракетам ATACMS по аэродрому вблизи Луганска. В сеть попали эксклюзивные последствия атаки.

Кадры обнародовал телеграм-канал Nexta.

В сеть попали последствия атаки ВСУ на аэродром в Луганске

Что известно об атаке

Ночью 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование ВС РФ.

Позже в Силах специальных операций ВСУ отчитались об операции DRAGONFLY. Так, россияне потеряли по меньшей мере 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов. Кроме того, повреждены взлетные полосы аэродромов.

Стало известно, что по врагу отработали американские ракеты ATACMS.

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