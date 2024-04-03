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Последствия авиационного удара по Сумам и взрывы в Хмельницкой области: главные новости ночи 3 апреля 2024 года

Последствия авиационного удара по Сумам и взрывы в Хмельницкой области: главные новости ночи 3 апреля 2024 года

Ночью в некоторых областях раздавались взрывы / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг нанес авиационный удар по Сумам: подробности Читать далее –>
  • Беспилотники кружили по Украине: куда двигались вражеские дроны Читать дальше –>
  • "Связанные руки": Вашингтон будет искать способы для экстренной поддержки Украины Читать далее –>
  • Байден предостерег китайского коллегу от помощи России оружием Читать далее –>
  • В Хмельницкой области работает ПВО — мониторинговые каналы Читать далее –>

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