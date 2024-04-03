Последствия авиационного удара по Сумам и взрывы в Хмельницкой области: главные новости ночи 3 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг нанес авиационный удар по Сумам: подробности Читать далее –>
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