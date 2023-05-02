Последствия "бавовны" на нефтебазе в оккупированном Севастополе: опубликовано фото со спутника Planet Labs

На фото несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрыва, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей и Камышевой бухт временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Об этом сообщили "Схемы: коррупция в деталях – RFERL".

По версии оккупационных властей Крыма, по нефтебазе попал беспилотник, и пострадавших в результате "бавовны" нет.

Украинская разведка отмечает, что уничтоженные нефтепродукты предназначались российскому Черноморскому флоту.

"Хлопок" в Севастополе – Божья казнь, в том числе за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Это наказание будет долговременным", – заявил представитель ГУР.

Напомним, во временно захваченном Крыму оккупанты пожаловались, что ситуация соответствует четвертому уровню сложности по пятибалльной шкале, и нефтебаза будет гореть еще долго.

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