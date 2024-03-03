Последствия "бавовны" в Крыму: оккупанты паникуют и обращаются к местным жителям и гостям полуострова

Им пришлось сменить даже схему движения автобусов.

После ночных взрывов в Феодосии и перекрытия Керченского моста оккупационная "власть" украинского полуострова наконец-то обратилась к местным жителям в социальных сетях.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Временно ограничено движение автомобилей в районе 89 км автомобильной дороги "Таврида". Объезд данного участка возможен по трем направлениям:

— автомобильная дорога Таврида — Владиславовка Кировский район — Семисотка Ленинский район — Батальное Ленинский район — автомобильная дорога Таврида в прямом и обратном направлениях;

— автомобильная дорога Таврида – Феодосия – Приморский – автомобильная дорога Таврида в прямом и обратном направлениях;

— автомобильная дорога Таврида — Первомайское Кировский район — Феодосия — Приморский — автомобильная дорога Таврида по прямому и обратному направлениям", — говорится в сообщении окупантов.

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Также схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосию, далее на Приморский и автомобильную дорогу Таврида в прямом и обратном направлениях.

В то же время оккупанты заявляют, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

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