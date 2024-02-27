Последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие – Байден

Джо Байден отметил, что Конгресс должен выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы нанесет значительный ущерб экономике.

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки повлекло ужасные последствия в Украине, поскольку новое финансирование на 60 млрд долларов так и не было проголосовано.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

"Я думаю, что последствия бездействия (Конгресса – ред.) в Украине ежедневно становятся ужасающими. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, они очень обеспокоены", – отметил Байден.

Президент США добавил, что Конгресс должен выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы "нанесет значительный ущерб экономике".

Напомним, Джо Байден 27 февраля проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в Белом доме, чтобы разблокировать помощь для Украины.

Ранее лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что если Украина проиграет России войну, это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.