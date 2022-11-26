Последствия блэкаута и подробности убийства журналиста Макса Левина: главные новости ночи 26 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 ноября 2022 года:
- "Надо готовить население": эксперт о последствиях блэкаута. Читать дальше –>
- Второй блок Хмельницкой АЭС подключен к Единой энергосистеме Украины. Читать дальше –>
- В Мариуполе ликвидирован по меньшей мере один россиянин из представителей оккупационной администрации. Читать дальше –>
- Большинство стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит – Кулеба о помощи Украине. Читать дальше –>
- Французские журналисты собрали уникальные улики, которые помогут установить имена убийц фотокорреспондента Макса Левина. Читать дальше –>
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