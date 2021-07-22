Последствия ливня в Одессе: затопленная Аркадия, уничтожен пляж и побитые машины (видео)

Последствия ливня в Одессе: затопленная Аркадия, уничтожен пляж и побитые машины (видео)

Ливень, во время которого в Одессе выпало более 50 мм осадков, начался ночью 22 июля.

Ночной ливень наделал много бед в Одессе. Традиционной точкой, где разрушения наиболее наглядные, является Аркадия.

Об этом пишет издание Думская.

На центральной аллее вода сошла, однако, судя по илу, побывала в каждом магазине.

Думская

Что касается пляжа, то бурный поток, который сносил ночью отдыхающих, нанес ему серьезный ущерб. Инфраструктура большинства пляжных комплексов повреждена.

У "Ассоль" образовался небольшой овраг. Вода порвала асфальт.

Утром на Балковской владельцы автомобилей обнаружили, что многие машины затоплены, некоторые избиты и поцарапаны.

Горожане сняли, как потоком воды снесло киоск, но его остановило дерево.

048.ua

Кроме того, как сообщают в ГСЧС, из-за сильного дождя в Одессе спасатели помогали людям выбираться из подтопленных домов, подвалов и квартир.

Добавим, что в Одессе по состоянию на 07:00 еще подтоплены несколько улиц и ограничено движение общественного электротранспорта.

По состоянию на 07:00 подтопленными оставались улице Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, Небесной Сотни и Водопроводная. Кроме того, вода заблокировала въезд и выезд к жилому массиву Поселок Котовского, что в Суворовском районе Одессы. В мэрии советуют двигаться Окружной дорогой.

По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в области ожидается сильный ветер. Температура +25.

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