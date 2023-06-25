Последствия мятежа Пригожина и разгром российского батальона на фронте: главные новости ночи 25 июня 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 июня 2023:
- До титула остался один шаг: сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги Читать далее –>
- ВСУ на Донбассе разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ — Белецкий Читать дальше –>
- "Сосредоточенные на контрнаступлении": Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор Читать далее –>
- Мятеж Пригожина: российские провоенные ресурсы посчитали потери Минобороны РФ Читать далее –>
- В Запорожье ночью раздались взрывы Читать далее –>
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