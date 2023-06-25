Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Последствия мятежа Пригожина и разгром российского батальона на фронте: главные новости ночи 25 июня 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Последствия мятежа Пригожина и разгром российского батальона на фронте: главные новости ночи 25 июня 2023 года

ВСУ на Донбассе разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 июня 2023:

  • До титула остался один шаг: сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги Читать далее –>
  • ВСУ на Донбассе разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ — Белецкий Читать дальше –>
  • "Сосредоточенные на контрнаступлении": Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор Читать далее –>
  • Мятеж Пригожина: российские провоенные ресурсы посчитали потери Минобороны РФ Читать далее –>
  • В Запорожье ночью раздались взрывы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
10к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация