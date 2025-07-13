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- Украина
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Последствия непогоды на Харьковщине и размышления Трампа о помощи Украине и санкции против РФ:
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 июля 2025 года:
Из-за непогоды в Харьковской области задерживаются поезда: список Читать далее –>
Урагана на Харьковщине: сколько жизней унесло непогода и какие последствия удара стихии (фото) Читать дальше –>
Поврежденные кровли, поваленные деревья и оборванные провода: какой беды совершила непогода в Харькове (фото) Читать дальше –>
Трамп рассматривает возможность передачи Украине $5 млрд из замороженных российских активов Читать далее –>
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