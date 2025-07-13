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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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29
Время на прочтение
1 мин

Последствия непогоды на Харьковщине и размышления Трампа о помощи Украине и санкции против РФ:

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 июля 2025 года:

  • Из-за непогоды в Харьковской области задерживаются поезда: список Читать далее –>

  • Урагана на Харьковщине: сколько жизней унесло непогода и какие последствия удара стихии (фото) Читать дальше –>

  • Поврежденные кровли, поваленные деревья и оборванные провода: какой беды совершила непогода в Харькове (фото) Читать дальше –>

  • Трамп рассматривает возможность передачи Украине $5 млрд из замороженных российских активов Читать далее –>

  • Санкции Трампа могут стать фактическим глобальным эмбарго на российскую нефть Читать далее –>

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