Последствия непогоды: в Николаеве провалилась дорога после ливня

Местные жители говорят, что водой могло подмыть колодец, расположенный рядом.
В Заводском районе Николаева после сильных ливней провалилось дорожное покрытие.
Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Разрушение произошло по улице Дмитриева, 2/1, в переулке Промышленный.
Местный житель Алексей Зеликов отметил, что рядом с дорогой находится колодец, который могло "подмыть".
В то же время синоптики обещают, что 15 июня на территории Украины снова будут дожди и понижение температуры.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева после ливня под воду ушло около 20 машин, среди которых дорогие иномарки.