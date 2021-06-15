Последствия непогоды: в Николаеве провалилась дорога после ливня

Местные жители говорят, что водой могло подмыть колодец, расположенный рядом.

В Заводском районе Николаева после сильных ливней провалилось дорожное покрытие.

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Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Разрушение произошло по улице Дмитриева, 2/1, в переулке Промышленный.

Местный житель Алексей Зеликов отметил, что рядом с дорогой находится колодец, который могло "подмыть".

В то же время синоптики обещают, что 15 июня на территории Украины снова будут дожди и понижение температуры.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева после ливня под воду ушло около 20 машин, среди которых дорогие иномарки.

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