Последствия непогоды в Украине: более 800 населенных пунктов без света, размытые дороги и пострадавшие

После осложнения погодных условий в Украине обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.
За последние сутки подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено 1886 выездов для ликвидации последствий событий.
Как сообщает 26 июня ГСЧС Украины за сутки спасено 11 человек.
По состоянию на 7:00 26 июня, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях: Ровенская — 340, Львовская — 209, Житомирская — 101, Хмельницкая — 78, Киевская — 28, Закарпатская — 22, Черниговская — 19, Тернопольская — 8 и Черновицкая — 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Львовская область
25 июня во Львовской области прошли сильные дожди (около 28 мм, что составляет 60% от месячной нормы) и наблюдались порывы ветра. Спасатели провели 40 выездов на разрезание и уборку поваленных деревьев, откачку воды из подтопленных зданий и приусадебных участков.
Было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждены 12 крыш, 1 балкон, стена 1 дома. В результате падения дерева, травмирован 1 человек. Спасатели отбуксировали 2 легковых автомобиля, освободили 9 автомобилей из под деревьев и разрушенных конструкций. Разрезано и убрано 50 деревьев. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время продолжаются работы по откачке воды во Львове. Червоноград остается частично подтопленными, но уровень воды постепенно снижается. Львовским городским советом проведено внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по организации ликвидации последствий непогоды и организации проведения комиссионных обследований с последующей классификацией данной ситуации.
Ровенская область
25 июня в результате интенсивных осадков и порывов ветра подразделениями ГСЧС на территории Ровенской области совершено 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев. В результате непогоды травмы получили два человека (1 от удара молнии и 1 в результате падения шифера), которых госпитализировали в больницу. Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой лицея, школы в селе Посягва и кровля Клесовского поселкового совета. К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники.
Ивано-Франковская область
Вследствие интенсивных осадков и порывов ветра 25 июня в Ивано-Франковской области подразделения ГСЧС разрезали и убирали поваленные деревья. После поднятия уровня воды в реке Черный Черемош повреждено 2 пешеходных мостика, переход реки осуществляется через объездные пути. Размыто дорогу местного значения "Ильци-Буркут" и усложнен проезд. Уровень воды в реке постепенно снижается, осадки пока прекратились. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в ряде областей Украины объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Что и где запрещено.