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Последствия обстрела дома в Харькове и тайная мастерская украинской техники в Польше: главные новости ночи 30 января

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
8004
Время на прочтение
1 мин
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Последствия обстрела дома в Харькове и тайная мастерская украинской техники в Польше: главные новости ночи 30 января

Фото: suspilne.media

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 января:

  • В Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов, есть раненые Читать далее –>
  • В результате удара по жилому дому в Харькове есть погибшие Читать далее –>
  • Обстрел дома в Харькове: очевидцы публикуют жуткие кадры атаки Читать далее –>
  • "Как я не убилась, не знаю": эмоциональные рассказы очевидцев взрыва в Харькове Читать далее –>
  • Секретное место и круглосуточный ремонт: как скрытая польская ремонтная мастерская латает украинское оружие — WSJ Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
8004
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