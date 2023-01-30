Последствия обстрела дома в Харькове и тайная мастерская украинской техники в Польше: главные новости ночи 30 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 января:
- В Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов, есть раненые Читать далее –>
- В результате удара по жилому дому в Харькове есть погибшие Читать далее –>
- Обстрел дома в Харькове: очевидцы публикуют жуткие кадры атаки Читать далее –>
- "Как я не убилась, не знаю": эмоциональные рассказы очевидцев взрыва в Харькове Читать далее –>
- Секретное место и круглосуточный ремонт: как скрытая польская ремонтная мастерская латает украинское оружие — WSJ Читать далее –>
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