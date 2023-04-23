Последствия обстрела Харьковщины и вероятное продвижение украинских военных в Херсонской области: главные новости ночи 23 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 апреля 2023 года:
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"Зеркало полетело на голову, окна вынесло": что рассказали очевидцы ракетного удара под Харьковом. Читать дальше –>
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В Харькове произошел пожар на заправке: взорвались цистерны с газом Читать далее –>
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Украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — ISW Читать дальше –>
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Украина начала работу над системой защиты объектов критической инфраструктуры – Госспецсвязи Читать далее –>
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В Мариуполе массово сносят дома, под которыми могут находиться кости убитых мирных жителей Читать далее –>
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