Последствия обстрела Харьковщины и вероятное продвижение украинских военных в Херсонской области: главные новости ночи 23 апреля 2023 года

Главные новости ночи 23 апреля 2023 года:

"Зеркало полетело на голову, окна вынесло": что рассказали очевидцы ракетного удара под Харьковом. Читать дальше –>

В Харькове произошел пожар на заправке: взорвались цистерны с газом Читать далее –>

Украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — ISW Читать дальше –>

Украина начала работу над системой защиты объектов критической инфраструктуры – Госспецсвязи Читать далее –>