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Последствия обстрела Харьковщины и вероятное продвижение украинских военных в Херсонской области: главные новости ночи 23 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5235
Время на прочтение
1 мин
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Последствия обстрела Харьковщины и вероятное продвижение украинских военных в Херсонской области: главные новости ночи 23 апреля 2023 года

Ракетный удар по Котлярам под Харьковом. / Фото: suspilne.media

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 апреля 2023 года:

  • "Зеркало полетело на голову, окна вынесло": что рассказали очевидцы ракетного удара под Харьковом. Читать дальше –>

  • В Харькове произошел пожар на заправке: взорвались цистерны с газом Читать далее –>

  • Украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — ISW Читать дальше –>

  • Украина начала работу над системой защиты объектов критической инфраструктуры – Госспецсвязи Читать далее –>

  • В Мариуполе массово сносят дома, под которыми могут находиться кости убитых мирных жителей Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5235
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