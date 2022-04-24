Последствия обстрела Одессы и пасхальное поздравление от ВСУ: главные новости ночи 24 апреля 2022

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных событий ночи 24 апреля 2022:
- 23 апреля по Одессе был нанесен ракетный удар по самолетам стратегической авиации ТУ-95 России по направлению Каспийского моря. Сейчас известно о гибели 8 человек, среди которых ребенок пострадал 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек. Читать дальше –>
- Среди жертв ракетного удара по Одессе, произошедшего 23 апреля — молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Вместе с ней погибла и мать женщины. Друзья и родные погибшей тепло отзываются о ней на страницах в социальных сетях. Читать дальше –>
- Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины. В Херсонской области накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Читать дальше –>
- Вооруженные Силы Украины поздравили украинцев с Пасхой. Соответствующие приветствия размещены в сообщении на официальной странице Генштаба ВСУ Украины в Facebook. Читать дальше –>
- В Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря российским кораблем. Ракеты направлялись в направлении порта "Южный". Читать дальше –>
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