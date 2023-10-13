Последствия обстрела Покровска в Донецкой области: 14 раненых и 1 погибший (видео)

В результате ракетного удара, который утром в пятницу, 13 октября, был нанесен российской армией по центральной части города Покровска Донецкой области, получили ранения 14 человек. Один человек скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

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Среди раненых – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы. Возраст пострадавших от 32 до 68 лет.

Разрушения получили административное здание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

В полиции уточнили, что российские террористы атаковали город двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М". Раненых на местах попаданий спасали полицейские-парамедики.

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