Украина
176
2 мин

Последствия обстрелов: где и когда в Украине не будет света 12 марта

Часть общин в Запорожской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. Поэтому сегодня во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Блэкаут в Украине.

Оперативная ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за постоянных российских атак. 12 марта по всей территории государства будут введены графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленности.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Боевые действия и целенаправленные удары врага по объектам энергетической инфраструктуры продолжают наносить ущерб сетям. Наиболее сложная ситуация фиксируется в прифронтовых регионах.

По данным Минэнерго, часть общин в Запорожской и Харьковской областях на время остается без электроснабжения. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме и с риском для жизни, чтобы быстро восстановить питание для всех абонентов на поврежденных участках.

Когда будут действовать графики отключений

Из-за общего дефицита мощностей в системе, ограничения коснутся не только прифронтовых зон, но и всех других областей Украины.

В министерстве сообщили, что сегодня, с 17:00 до 23:00, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений. Эти меры охватят как бытовых потребителей, так и будут предусматривать графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных объектов.

Узнать точное время отключения по своему адресу украинцы могут на официальных сайтах и страницах облэнерго.

Энергетики еще раз обращаются к гражданам с просьбой помочь системе справиться с нагрузкой.

«Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — отметили в Минэнерго.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерация. Речь идет о случаях, когда местные источники электроэнергии покрывают не менее 80% потребностей потребителей.

Если уровень покрытия электроэнергией будет ниже, для них снова будут применяться стандартные графики ограничений. Таким образом, правительство хочет стимулировать общины, ОСМД и бизнес устанавливать собственные источники энергии и усиливать энергостойкость страны.

