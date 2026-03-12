- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 2 мин
Последствия обстрелов: где и когда в Украине не будет света 12 марта
Часть общин в Запорожской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. Поэтому сегодня во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений.
Оперативная ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за постоянных российских атак. 12 марта по всей территории государства будут введены графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленности.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Боевые действия и целенаправленные удары врага по объектам энергетической инфраструктуры продолжают наносить ущерб сетям. Наиболее сложная ситуация фиксируется в прифронтовых регионах.
По данным Минэнерго, часть общин в Запорожской и Харьковской областях на время остается без электроснабжения. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме и с риском для жизни, чтобы быстро восстановить питание для всех абонентов на поврежденных участках.
Когда будут действовать графики отключений
Из-за общего дефицита мощностей в системе, ограничения коснутся не только прифронтовых зон, но и всех других областей Украины.
В министерстве сообщили, что сегодня, с 17:00 до 23:00, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений. Эти меры охватят как бытовых потребителей, так и будут предусматривать графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных объектов.
Узнать точное время отключения по своему адресу украинцы могут на официальных сайтах и страницах облэнерго.
Энергетики еще раз обращаются к гражданам с просьбой помочь системе справиться с нагрузкой.
«Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — отметили в Минэнерго.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерация. Речь идет о случаях, когда местные источники электроэнергии покрывают не менее 80% потребностей потребителей.
Если уровень покрытия электроэнергией будет ниже, для них снова будут применяться стандартные графики ограничений. Таким образом, правительство хочет стимулировать общины, ОСМД и бизнес устанавливать собственные источники энергии и усиливать энергостойкость страны.