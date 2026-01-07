Последствия обстрелов и снегопадов: где украинцам угрожают вынужденные отключения света

Энергетика Украины / © Associated Press

Сегодня, 7 января, потребление электроэнергии в Украине выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего дня.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Рост объясняют уменьшением ограничений в большинстве регионов. В то же время во всей стране сохраняется необходимость экономного энергопотребления, особенно в отношении мощных приборов, которые рекомендуют использовать после 23:00.

Из-за массированных ракетно-дроновых атак и последствий предыдущих ударов, в некоторых регионах вводятся ограничения потребления: графики ограничений для промышленности и бизнеса, почасовые отключения для населения. Больше всего пострадала Днепропетровская область, где спасательные бригады уже возобновляют электроснабжение там, где это позволяют условия безопасности. В Одесской области сетевые ограничения продолжают применять из-за повреждений энергосистемы.

Последствия непогоды также повлекли за собой проблемы в энергетике. На Закарпатье полностью или частично обесточен 21 населенный пункт из-за сильного снега и налипания мокрого снега. Обесточенные потребители зафиксированы и в Киевской области. Все поврежденные линии возобновляют бригады местных облэнерго.

Укрэнерго призывает граждан рационально пользоваться электроэнергией, следить за сообщениями операторов системы распределения в соцсетях и на официальных сайтах, ведь ситуация в энергосистеме может быстро меняться.

Напомним, во всех регионах Украины в среду, 7 января, введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.