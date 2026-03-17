Последствия обстрелов РФ: в четырех областях Украины есть обесточивания

Энергетика

После ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре есть последствия. Часть потребителей обесточена в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Используются также графики ограничений для индустрии.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Отмечается: там, где ситуация безопасность разрешается, осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают все усилия для заживления абонентов.

"Из-за последствий предыдущих массированных российских атак во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 прогнозируется применение графиков ограничения мощности для промышленности", - добавили в ведомстве.

Украинцев также призывают к экономному энергопотреблению. В частности, целесообразно перенести на час наиболее эффективной работы солнечных электростанций — с 11:00 до 15:00. Кроме того, в период ограничений для промышленности следует минимизировать использование мощных электроприборов.

Напомним, в Украине обсуждается восстановление и защита энергетических объектов с учетом опыта этой зимой. Они включают в себя не только ремонт поврежденных объектов, но и строительство новых защитных сооружений. Это должно обеспечить стабильную работу энергосистемы даже в условиях обстрелов.

Так, правительство планирует выделить 11,2 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета в защиту критической инфраструктуры. Речь идет об усилении защиты 210 объектов в десяти областях Украины. Приоритет – энергетические и другие стратегические объекты, особенно в прифронтовых регионах. Работы по строительству и усилению защиты планируют начать в ближайшие дни.