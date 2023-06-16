Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы для Украины

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чем нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное – поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.

О последствиях трагедии в Украине пока рано говорить, ведь окончательные выводы станут известны только после спада воды.

В "Укргидроэнерго" все же назвали предварительные последствия.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Украине невероятные потери:

Десятки погибших и пропавших без вести. Тысячи людей потеряли свое имущество и эвакуированы в другие города.

Десятки пострадавших населенных пунктов с тысячами разрушенных домов из-за того, что оказались под водой.

Мы потеряли:

Последнюю ступеньку Днепровского каскада ГЭС, которая сдерживала большую воду Каховского водохранилища.

Каховское водохранилище объемом 18,2 км куб, которое снабжало водой четыре области Украины и способствовало развитию сельского хозяйства. Также лишен водоснабжения и оккупированный россиянами Крым, ведь вблизи Новой Каховки начинается Северокрымский канал.

1,5-2 млрд квт*час электроэнергии, которые станция производила в среднем для энергосистемы в год до октября 2022 года.

Маневровые мощности для регулирования пиковых нагрузок, в частности в Херсонской и Николаевской областях.

Сооружение Каховской ГЭС, которая являлась памятником архитектуры и трудом многих поколений, а также туристическим магнитом региона.

Глубоководный путь от Черного моря в Запорожье, который кормил и был артерией для прохождения судов со всего мира.

Мост с автомобильной дорогой и железнодорожным сообщением, газопроводом и другими коммуникациями, соединяющими правый и левый берег.

Под угрозой гибель и уничтожение животных и растений, имеющих разный природоохранный статус. Некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. В частности, только в зимнем саду Каховской ГЭС находилось более 1000 экземпляров уникальных растений, которые годами собирали и выращивали сотрудники станции.

Подорвав Каховскую ГЭС, российские оккупанты спровоцировали крупнейшую на нашем континенте со времен Чернобыльской трагедии техногенную катастрофу.

Что такое техногенная катастрофа

Подрыв Каховской ГЭС можно считать техногенной катастрофой.

Техногенная катастрофа – это событие, несущее негативные последствия для экологии и людей. Она отличается от естественной тем явлением, которое ее вызвало: частичным или полным выходом из строя или разрушением технических средств.

К техногенным катастрофам относятся:

взрывы,

пожары,

разрушение инфраструктуры,

загрязнение окружающей среды и водоемов токсичными, радиоактивными, химическими веществами,

аварии транспорта (наземного, воздушного, водяного) или аварии на предприятиях,

техногенные катастрофы могут иметь разные формы и последствия.

Напомним, Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. Она была взорвана изнутри. Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой временно оккупированной Запорожской АЭС. Ведь вода нужна для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. В результате подрыва может быть разрушено обеспечение водой юга Украины и Крыма. Пресная вода не будет поступать в Крым.

В Минздраве сообщили, что вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз сверх норм.

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