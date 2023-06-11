В подтопленной Херсонской области спасли почти 2,7 тыс. человек – МВД

29 человек сейчас считаются пропавшими без вести.

В подконтрольных Украине населенных пунктах Херсонской области, подтопленных из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, удалось спасти более 2,6 тыс. человек. Эвакуация продолжается, несмотря на постоянные атаки захватчиков.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости".

"На данный момент мы спасли 2678 человек. Пытаемся проводить эвакуационные мероприятия, даже несмотря на то, что враг постоянно обстреливает места эвакуации, наших спасателей, полицейских и волонтеров. Но мы сегодня около 80 человек спасли", – отметил он.

По словам Клименко, пропавшими без вести считаются 29 человек. Он отметил, что на правом берегу региона не зафиксировано ни одного случая мародерства.

Напомним, украинская разведка зафиксировала очередное подтверждение того, что Каховскую ГЭС взорвали именно оккупанты. Перед совершением теракта россияне эвакуировали военных и вывозили оружие. Убегая с затопленных позиций после подрыва плотины, российские военные отбирали лодки у местного населения, говорится в перехваченном разговоре одного из российских военных.