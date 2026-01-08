Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: погибла женщина, количество пострадавших возросло (фото)

Специалисты принимают заявления на получение материальной помощи

Городские власти Кривого Рога подтвердили смерть пожилой женщины в результате ракетной атаки на город. Также стало известно о 23 человек, которые получили ранения. Есть люди в критическом состоянии. Параллельно со спасательной операцией в городе идет восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

В результате вражеской атаки погибла 77-летняя женщина. В настоящее время количество пострадавших возросло до 23 человек. Медики сообщают о сложной ситуации в больницах: один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще одного потерпевшего оценивают как тяжелое. Врачи продолжают борьбу за их жизнь.

Энергоснабжение: актуальная ситуация

Несмотря на значительные повреждения энергообъектов, ремонтным бригадам удалось добиться существенного прогресса в восстановлении электроснабжения.

В городе возобновляют питание — уже подключено 25 390 абонентов.

По состоянию на 23:00 8 января электроэнергию уже вернули в 83 474 жилья.

Без света все еще находятся 77526 потребителей.

Аварийно-восстановительные работы ведутся непрерывно до полного заживления всех районов.

Организовано выдачу строительных материалов в городе Кривой Рог

В городе развернут Штаб помощи, который перешел на круглосуточный режим работы. Службы координируют поддержку жителей, чье жилье испытало разрушения. Организована выдача строительных материалов (пленка, плиты, брезент) для экстренного закрытия повреждений.

По состоянию на вечер 8 января стали известны новые подробности последствий массированного обстрела Кривого Рога.

Специалисты принимают заявления на получение материальной помощи из городского бюджета.

Напомним, по состоянию на вечер 8 января известно, что в результате ракетно-дроновой атаки российской армии по городу Кривой Рог на Днепропетровщине повреждены 29 многоэтажных домов.