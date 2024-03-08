Последствия ракетного удара по Сумам: 26 человек пострадали, есть погибшие (фото)

В результате вражеского обстрела повреждены гражданские учреждения, среди которых — школа и больница.
Ракетный удар, нанесенный российской армией по городу Сумы 7 марта, унес жизни двух человек, еще 26 человек пострадали, 6 из них находятся в больнице.
Об этом сообщили в пятницу, 8 марта, в Сумской областной военной администрации (ОВА).
В результате вражеских обстрелов повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала.
В больнице повреждено 28 окон и 2 двери. Окна закрыты, проводится уборка территории. Заведение работает, госпитализация проводится.
В Сумском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф повреждено административное здание, выбито и повреждено 36 оконных блоков, потолок на 4 этажах, 3 слуховых окна на кровле, помещение гаража, 12 оконных блоков, 6 автомобилей экстренной помощи; оконные блоки в хозяйственных помещениях. Всего повреждено 59 оконных блоков.
В областном центре крови повреждено 21 окно и 2 входные двери.
В коммунальном заведении Сумского областного совета повреждены 4 окна, двери и крыша.
В учебном заведении повреждено 12 окон, 2 двери, стена здания. Электроснабжение, теплоснабжение, центральное водоснабжение и водоотвод восстановлены. Заведение работает в штатном режиме.
В Учебно-производственном центре повреждено 6 окон.
В здании СТО повреждены все окна на воротах и в цехе здания.
В здании водоканала повреждено 5 окон, 3 двери.
На проведение работ по ликвидации последствий ракетного удара было привлечено 16 единиц техники и 92 спасателя.
Напомним, ранее было известно лишь об одном раненом гражданском вследствие вчерашнего удара российских оккупантов по Сумам.
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