Последствия ракетной атаки по Харьковщине: детали от ОВА

Сегодня, 22 марта, враг нанес более 15 ударов ракетами С-300 и Х-22. Все усилия сконцентрированы на том, чтобы устранить последствия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно о последствиях

Как утверждает Синегубов, привлечены более 50 единиц техники ГСЧС, 250 специалистов и пожарный поезд. Главная задача – открыть все пункты несокрушимости в Харькове, а их более 100. Там доступны как мобильная связь, так и интернет. Впрочем, сейчас, отметил Синегубов, проблем с сетью в городе нет.

"Есть усложнение с экстренными телефонными линиями 101, 102, 112. Просим всех пользоваться официальными источниками информации, где мы будем сообщать мобильные номера телефонов, за которыми можно обратиться в соответствующие службы", – отметил Олег Синегубов.

Предварительно более 700 абонентов без электроэнергии. Ключевым вопросом является восстановление критической инфраструктуры.

"В то же время ситуация полностью контролируемая. Мы понимаем, что и как делать. Это для нас не первый массированный удар", — говорит глава ведомства.

По данным ОВА, пострадавших, к счастью, нет. Все люди своевременно отреагировали на сигналы воздушной тревоги.

"Но все еще продолжается ликвидация последствий. Поэтому более точную информацию будем сообщать позже", – подытожил Синегубов.

Напомним, оккупационная армия России 22 марта совершила комбинированную атаку ракетами и дронами. Пострадала критическая инфраструктура – в некоторых городах есть проблемы со светом и водоснабжением.

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