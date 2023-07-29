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Последствия ракетных ударов по Днепру и заявление Путина: главные новости ночи 29 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7736
Время на прочтение
1 мин
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Последствия ракетных ударов по Днепру и заявление Путина: главные новости ночи 29 июля 2023 года

В Днепре продолжаются спасательные работы после российского удара / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 июля 2023:

  • В Днепре из-за российского удара выросло количество пострадавших (фото, видео) Читать дальше –>
  • Нейтральный статус Украины для России имеет важное значение – Путин Читать далее –>
  • Ракетный удар в Днепре: видевшие местные жители Читать далее –>
  • Наряду с местами ракетных ударов в городе Днепр развернут пункт приема заявлений от пострадавших — Нацполиция Читать дальше –>
  • Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте ракетных ударов в Днепре Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7736
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