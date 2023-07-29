Последствия ракетных ударов по Днепру и заявление Путина: главные новости ночи 29 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 29 июля 2023:
- В Днепре из-за российского удара выросло количество пострадавших (фото, видео) Читать дальше –>
- Нейтральный статус Украины для России имеет важное значение – Путин Читать далее –>
- Ракетный удар в Днепре: видевшие местные жители Читать далее –>
- Наряду с местами ракетных ударов в городе Днепр развернут пункт приема заявлений от пострадавших — Нацполиция Читать дальше –>
- Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте ракетных ударов в Днепре Читать далее –>
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