Последствия российских атак: только в двух областях до сих пор отключают свет

В Украине после массированной ракетной атаки россиян 9 марта ограничения использования электроэнергии действуют в Житомирской и Харьковской областях. В двух регионах действуют графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работа одна из тепловых электростанций. Также уже работает один из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". В городе заживлена критическая инфраструктура города. В настоящее время энергетики продолжают работу над восстановлением электроснабжения в области.

В Житомирской области, которую атаковали вражеские дроны, все еще сложная ситуация. В настоящее время часть потребителей остается без электроснабжения. В регионе действуют графики почасовых отключений.

Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей. В других регионах ограничения энергопотребления не применяли, отметили в пресс-службе.

"Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действуя ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта", — сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление по сравнению с минувшей субботой, 4 марта, снизилось благодаря потеплению.

Напомним, в Житомире сложилась самая сложная ситуация за все время российских обстрелов. Был уничтожен объект критической инфраструктуры. Дефицит электроэнергии составляет 75%.

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