Последствия российских атак: в четырех регионах действуют почасовые и аварийные отключения света

Потребление сегодня на уровне рабочего дня.
В пятницу, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате ракетных атак и ударов дронами по объектам энергетики.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Из-за вчерашних обстрелов в Житомире и Харькове часть жителей до сих пор остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура городов работает преимущественно от генераторов. В Житомирской и Харьковской областях ввели почасовые отключения света по графикам.
Также в результате обстрелов врага повреждение энергетических объектов в Днепропетровской и Запорожской областях. В регионах действуют аварийные отключения света.
До остальных областей лимиты не приходились. Потребление сегодня на уровне рабочего дня, отмечают в "Укрэнерго".
Напомним, в результате ударов дронов в Житомире сложилась самая сложная ситуация за все время. Был уничтожен объект критической инфраструктуры. Дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день.
В Харькове до сих пор без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей. Кроме того, нет электричества 50 тыс. жителей области. В настоящее время со светом уже более 90% потребителей области.
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