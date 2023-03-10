Последствия российских атак: в четырех регионах действуют почасовые и аварийные отключения света

В пятницу, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате ракетных атак и ударов дронами по объектам энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Из-за вчерашних обстрелов в Житомире и Харькове часть жителей до сих пор остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура городов работает преимущественно от генераторов. В Житомирской и Харьковской областях ввели почасовые отключения света по графикам.

Также в результате обстрелов врага повреждение энергетических объектов в Днепропетровской и Запорожской областях. В регионах действуют аварийные отключения света.

До остальных областей лимиты не приходились. Потребление сегодня на уровне рабочего дня, отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, в результате ударов дронов в Житомире сложилась самая сложная ситуация за все время. Был уничтожен объект критической инфраструктуры. Дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день.

В Харькове до сих пор без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей. Кроме того, нет электричества 50 тыс. жителей области. В настоящее время со светом уже более 90% потребителей области.

Читайте также:

Электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено – новости 10 марта