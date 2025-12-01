Последствия российского удара по Днепру: появились фото

Последствия атаки на Днепр 1 декабря / © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Реклама

Дополнено новыми материалами

Разрушения в Днепре 1 декабря в результате российского удара баллистикой зафиксировали на фото. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Кадры разрушений распространили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Из-за российского удара баллистикой по Днепру повреждены СТО и предприятие. На месте работают все службы.

Реклама

«Спасибо нашим спасателям, медикам, коммунальным службам, всем, кто помогает. Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым», — написал в Сети Лукашук.

Напомним, из-за ракетной атаки по Днепру 1 декабря погибли три человека, еще 15 — пострадали.

Местные медиа писали, что удар в Днепре произошел рядом с СТО.