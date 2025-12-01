- Дата публикации
- Категория
- Украина
Последствия российского удара по Днепру: появились фото
Представители власти показали фото разрушений в Днепре после российской атаки. На кадрах видны повреждения, разрушения, пострадавшие и работа экстренных служб.
Разрушения в Днепре 1 декабря в результате российского удара баллистикой зафиксировали на фото. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Кадры разрушений распространили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Из-за российского удара баллистикой по Днепру повреждены СТО и предприятие. На месте работают все службы.
«Спасибо нашим спасателям, медикам, коммунальным службам, всем, кто помогает. Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым», — написал в Сети Лукашук.
Напомним, из-за ракетной атаки по Днепру 1 декабря погибли три человека, еще 15 — пострадали.
Местные медиа писали, что удар в Днепре произошел рядом с СТО.