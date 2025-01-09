Последствия российского удара по Запорожью: 13 погибших, более 100 раненых

Власти сообщили, как регион пережил ночь. Обстрелы не прекращаются.

13 погибших, 113 раненых – такие последствия вражеской атаки по Запорожью. Кроме того, из-за обстрела россиянами Степногорска два человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его данным, за сутки оккупанты нанесли 333 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Враг совершил 9 авиационных ударов по Запорожью, Степногорску, Темировке и Малиновке. 178 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 9 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку. 137 артударов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Новодаровки и Ольговского", - написал он.

По последним данным, поступило 56 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

"Медицинская помощь предоставлена ​​113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. В настоящее время госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии", - добавил он.

Напомним, россияне ударили КАБами по Запорожью 8 января. По словам Федорова, из-за вражеских атак в Запорожской области в третий раз за месяц будет объявлен День траура.

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