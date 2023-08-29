Последствия скандала с фитнес-тренером в Полтаве: нардепы могут усилить защиту прав военных

После того, как фитнес-тренер и блогер Роман Заволока бросался на военных, в ВР хотят усилить защиту наших защитников, в том числе тех, кто не задействован в мобилизационных мерах.

После скандала с фитнес-тренером и блогером Романом Заволокой в Полтаве, оскорблявший украинских военных, в Раде могут усилить защиту прав военных.

Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает "КИЕВ24".

"Эта ситуация меня лично как для члена комитета по вопросам национальной безопасности и разведки, народного депутата Украины и специалиста в области права в целом, точно убедила, что нужно усилить социальную и правовую защиту военнослужащих, даже если они не выполняют каких-либо специальных функций в отношении мобилизационных мероприятий", – говорит Вениславский.

По его словам, иногда сам факт ношения формы "провоцирует некоторых подонков" на неадекватное поведение в отношении наших военных.

"За это они должны нести заслуженное наказание, которое мы точно должны установить", – подытожил представитель президента в ВР.

Ранее Федор Вениславский сообщил, что ждет скандального фитнес-тренера из Полтавы Романа Заволоку, который унижал и плевал в военных.

Напомним, что фитнес-тренер и блогер из Полтавы Роман Заволока регулярно унижал военных ВСУ, обвинял наших защитников, что они "убивают за деньги людей" и снимал эти скандалы на видео.

Как оказалось, Заволока высмеял получившего контузию ветерана войны. После этого "блогер" еще и плюнул в военного. Это вызвало негодование в обществе.

ТСН.ua собрал подробности громкого скандала, возмутившего украинцев.

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