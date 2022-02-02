Последствия смертельного ДТП в Одесской области: супруги погибли, а виновник аварии бесследно исчез

Последствия смертельного ДТП в Одесской области: супруги погибли, а виновник аварии бесследно исчез

Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной.

На трассе Одесса-Кучурган столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла супружеская пара. А вероятный виновник скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 46-летнего жителя Овидиополя. Мужчина и его 42-летняя жена погибли на месте аварии, а ее предполагаемый виновник бросил автомобиль на дороге и скрылся.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

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