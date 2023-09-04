Последствия теракта на Каховской ГЭС ликвидировали – Кузин

Без доступа к питьевой воде остались около 700 тысяч украинцев.

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня 2023 года привел к катастрофе. Теперь ее последствия ликвидировали. 30 августа штаб завершил работу.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В дальнейшем экстренные службы будут контролировать ситуацию по своим направлениям.

Как отметили в Минздраве, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. Речь идет о территории Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Всего в них проживало 900 тысяч человек.

Без доступа к питьевой воде осталось около 700 тысяч украинцев. Чтобы предотвратить вспышки инфекционных болезней, доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды. Кроме того, центр контроля и профилактики болезней выдали 237 000 таблеток для обеззараживания питьевой воды.

Всего удалось сформировать 97 групп оперативного реагирования. Речь идет о биологических, химических и радиационных угрозах. Особое внимание было уделено ухудшению санитарной ситуации. Для этого развернули три инфекционных хаба. У них должны были лечить пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру.

"Эти заведения были обеспечены специальными наборами медикаментов, более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру — холеры не обнаружены ни в коем случае", — добавил Кузин.

Более того, специалисты исследовали более 100 проб грунта на территориях Николаевской и Херсонской областей.

Отметим, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС на Хортице обнаружили уже более тысячи археологических находок.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить Каховскую дамбу. В то же время, по его словам, сколько это будет стоить – неизвестно.

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