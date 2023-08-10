Последствия удара дронов по нефтебазе в Ровенской области: опубликованы фото

Для атаки на гражданский объект враг применил беспилотники "Герань-2".

В результате террористического удара российской армии по нефтебазе в Дубенском районе на Ровенщине уничтожены резервуары с горючим. Жертв нет.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в прокуратуре Ровенской области, опубликовав фото с места военного преступления.

“Предварительно, враг применил беспилотники “Герань-2”. В результате уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар. Жертв нет", — говорится в сообщении.

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На месте происшествия прокуроры и следователи собирают доказательства, документируют последствия вооруженной агрессии РФ, а также работают сотрудники ГСЧС.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное производство. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Ровенской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 августа Ровенская область подверглась вражеской массированной атаке беспилотниками. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в результате этого удара разрушена нефтебаза, однако химический и радиационный фон на территории в пределах нормы, поэтому эвакуация населения проводиться не будет.

Напомним, в ночь на 6 августа российские войска также наносили удар по Дубненскому району Ровенской области. Тогда местные власти сообщили о повреждении частных домов.

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