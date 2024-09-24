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Последствия удара по Харькову: глава ОВА сообщил подробности (фото)

Последствия удара по Харькову: глава ОВА сообщил подробности (фото)

В результате удара бомбы в многоэтажке образовалась сквозная дыра. / Фото: Олег Синєгубов

Сейчас известно о 24 раненых людях.

В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову погибли три человека, еще 24 — получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В соседних домах выбило остекление / ©
В соседних домах выбило остекление
На месте попадания работают спасательные службы / ©
На месте попадания работают спасательные службы

Глава ОВА также показал последствия вражеских ударов.

"Враг нанес по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории", — говорится в сообщении.

В разрушенном подъезде этажи сложились от восьмого до третьего / ©
В разрушенном подъезде этажи сложились от восьмого до третьего
Число пострадавших увеличилось до 24 человек / ©
Число пострадавших увеличилось до 24 человек

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 24 человек. По предварительной информации, сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова восемь ФАБ-250.

На местах прилетов работают спасательные службы.

Управляемая авибомба попала в многоэтажку в Харькове / ©
Управляемая авибомба попала в многоэтажку в Харькове
Напомним, днем 24 сентября, враг ударил по КАБам по Харькову.

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