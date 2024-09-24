Последствия удара по Харькову: глава ОВА сообщил подробности (фото)

Сейчас известно о 24 раненых людях.

В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову погибли три человека, еще 24 — получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В соседних домах выбило остекление

На месте попадания работают спасательные службы

Глава ОВА также показал последствия вражеских ударов.

"Враг нанес по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории", — говорится в сообщении.

В разрушенном подъезде этажи сложились от восьмого до третьего

Число пострадавших увеличилось до 24 человек

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 24 человек. По предварительной информации, сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова восемь ФАБ-250.

На местах прилетов работают спасательные службы.

Управляемая авибомба попала в многоэтажку в Харькове

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