Последствия удара по Харькову: глава ОВА сообщил подробности (фото)

Сейчас известно о 24 раненых людях.
В результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову погибли три человека, еще 24 — получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Глава ОВА также показал последствия вражеских ударов.
"Враг нанес по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории", — говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 24 человек. По предварительной информации, сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова восемь ФАБ-250.
На местах прилетов работают спасательные службы.
Напомним, днем 24 сентября, враг ударил по КАБам по Харькову.
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