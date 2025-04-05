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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2347
Время на прочтение
1 мин

Последствия удара по Кривому Рогу и взрывы в РФ: главные новости ночи 5 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кривой Рог

Кривой Рог

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 апреля 2025 года:

  • В Кривом Роге растет количество раненых в результате ракетной атаки: 61 пострадавший Читать дальше –>

  • В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате циничной атаки россиян Читать далее –>

  • Горячая ночь в РФ: неизвестные беспилотники атаковали Саранск Читать далее –>

  • В оккупированном Донецке прогремели взрывы Читать далее –>

  • Взрывы в Саранске: почему удар по этому заводу важен для Украины Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
2347
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