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Последствия удара по Одессе и ситуация на фронте: главные новости ночи 15 ноября 2024 года

Последствия удара по Одессе и ситуация на фронте: главные новости ночи 15 ноября 2024 года

Последствия удара по Одессе/Фото: Олег Кипер

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Труханов рассказал о последствиях удара по Одессе Читать далее –>
  • Пентагон будет направлять партии оружия в Украину каждую неделю Читать далее –>
  • Враг продвигается на востоке: оккупирован Ровнополь — DeepState Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи Читать далее –>

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