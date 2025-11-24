Последствия удара по Одессе: Кипер сообщил, что будет со светом, теплом и как будут работать школы

Проблемы со светом и теплом в Одессе / © ТСН.ua

информация о попадании «Шахеда» в жилой дом в Одессе не соответствует действительности. Российские силы направили атаки на объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением в городе. Из-за проблем с электричеством усложнена и работа систем теплоснабжения.

В эфире телемарафона «Единые новости» глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил оперативные данные по вечерней воздушной атаке на Одесщину.

Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме. Он уточнил, что недавно вернулся из оперативного штаба при Одесской городской военной администрации, где определили первоочередные действия на ночь.

Школы частично переходят в смешанный формат

Из-за последствий атаки принято решение, что часть школ будет работать в смешанном режиме. Несмотря на наличие генераторов, директора заведений будут самостоятельно определять формат работы. Также в городе планируется запуск социальных автобусов из отдельных районов в центр. Электротранспорт курсирует с перебоями из-за поражения энергетической инфраструктуры.

Одещина под ежедневными ударами уже более трех недель

Кипер подчеркнул, что более трех недель регион ежедневно испытывает удары «Шахедов» и баллистических ракет. По его словам, цель врага — создать недовольство среди населения и спровоцировать масштабный блекаут, похожий на события зимы 2023–2024 годов.

Проблемы с теплом из-за отсутствия электричества

Отапливающий сезон в городе уже начался, однако из-за отсутствия света в части районов насосы не работают, поэтому некоторые домохозяйства временно остаются без тепла.

«Об отопительном сезоне: он уже начался и должен быть полностью завершен в ближайшие два дня», — сказал Кипер.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Кипер призвал не рисковать во время атак. Он также прокомментировал видео, где одесситы на пляже наблюдают за сбиванием дронов и снимают это на телефоны. Он подчеркнул, что такое поведение крайне опасно, даже обломки или ударная волна могут быть смертельными.

Напомним, ночью российские беспилотники атаковали как отдельные районы Одесской области, так и Одессу.

Также ночью 23 ноября Россия ударила по Днепру. В результате российской атаки дронами в городе пострадали 14 человек.